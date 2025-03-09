Elazığ’da Şaşırtan Manzara, Görenler Hayran Kaldı

Elazığ’da sirrokümülüs bulutlarını görenler büyülendi. Öğle saatlerinde oluşan bulutları görenleri cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

Elazığ’da Şaşırtan Manzara, Görenler Hayran Kaldı

Elazığ’da öğle saatlerinde gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları herkesi şaşırttı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayı kameralara yansırken, ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Sirrokümülüs bulutları, yeryüzündeki havanın sıcak, gökyüzündeki havanın serin olmasından kaynaklı oluşan bulutlar olarak biliniyor.

Elazığ’da Şaşırtan Manzara, Görenler Hayran Kaldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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