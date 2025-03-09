Samsun'da Uyuşturucu Baskını, İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 27 yaşındaki S.Ö. ile 30 yaşındaki F.K.’nın evlerine polis baskını düzenlendi.

S.Ö. ve F.K. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 599 adet sentetik ecza, 43 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA