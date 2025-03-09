Samsun'da Uyuşturucu Baskını, İki Kişi Gözaltına Alındı
Tüm illerde devam eden uyuşturucu operasyonlarının son adresi Samsun oldu. Samsun’da bir eve yapılan baskında iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 27 yaşındaki S.Ö. ile 30 yaşındaki F.K.’nın evlerine polis baskını düzenlendi.
S.Ö. ve F.K. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 599 adet sentetik ecza, 43 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA