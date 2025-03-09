Gaziantep’te Otomobil Dehşet Saçtı: 1 Ölü 3 Yaralı

Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te Otomobil Dehşet Saçtı: 1 Ölü 3 Yaralı

Gaziantep’te öğle saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı’nda bir otomobil, önünde giden Muaid El Halid'in kullandığı minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Muaid El Halid'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Halıd H., (27), Abubekir A., (37) ve Casim H.'nin (23) yaralandığı belirlendi.

Gaziantep’te Otomobil Dehşet Saçtı: 1 Ölü 3 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muaid El Halid'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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