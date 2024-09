El Yapımı Doğal İçecekler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Gazlı içeceklerin yerini doğal meyve suları almaya başladı. Vatandaşların sıkma meyve sularını, vitamin deposu olarak gördüğünü belirten Uykız, fiyatlarının herkese hitap ettiğine değindi. Ayrıca esnaf Uykız vatandaşların özellikle C vitamini ağırlıklı içeceklere yöneldiğini vurguladı.

İçeceklerinin hepsinin doğal meyvelerden yapıldığını ve işlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini şu şekilde ifade etti;

“Portakal, nar, ananas, elma suyu şu an vatandaşların da en çok tercih ettiği şeyler arasında yer alıyor. Piyasa da boyalı, gıda maddeli, asitli içecekler çok sayıda mevcut. Vatandaşlar artık eskisi gibi onları tercih etmiyor. Bizim her ürünümüz doğal. Tüm meyvelerin sularını çıkarıp meyve suyu yapıyoruz. İşlerimizde şu an gayet iyi, yoğun bir şekilde gidiyoruz. Sıcaklardan dolayı serinlemek için tüketen de var. Doğal vitamin olduğundan dolayı da çok tercih edenler oluyor. Yurtdışından gelen turistlerinde tercih ettiği yerlerden biriyiz. Okul zamanı öğrenciler çok geliyor. Paket servislerimiz de çok fazla. Bir bardak büyük boy meyve suyunu ben 40 liradan satıyorum ve her kesime hitap ediyorum. Fiyatlar istediğiniz meyveye göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama fiyat aralığı 40 ila 60 TL civarında yer alıyor. Genelde karışım meyve suları çok tercih ediliyor. Bunların içinde de portakal, elma, havuç ve ananas oluyor. Özellikle C vitamini ağırlıklı olanların vatandaşların en çok tercih ettiği içecekler arasında yer aldığını görüyoruz.”

Kaynak: İHA