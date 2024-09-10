Okul Alışverişinde Bu Ürünlerden Uzak Durun!

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve velilerin okul alışverişi telaşı başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalması ile birlikte aileler kalem, defter, silgi, çanta gibi kırtasiye ürünleri alışverişine yöneldi.

Tüketiciler bazı kırtasiye malzemelerinin içeriğinde zararlı ürünler olduğu belirtilerek, vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyarıldı.

Merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten kırtasiyeci Barış Bakır; ‘'Biz kırtasiyeciler olarak tüketicilerimize, velilerimize sağlıklı ürünler, kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Bizim velilerden, tüketicilerden de isteğimiz kalitesi belli olmayan ürünleri tüketmemesidir. Biz her şeyden önce çocuklarımızın sağlığına değer veriyoruz. Velilerin ve bilinçli tüketicilerin bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. Sağlıksız gördükleri ürünleri alo 175'e şikayet etmelerini de istiyoruz. Merdiven altı satışı yapan firmalarla da elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Tüketicilerimizin ve velilerimizin bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Velilerimizden isteğimiz kırtasiye haricinde kalem, silgi, defter vb. gibi ürünleri almamaları doğrultusunda olacaktır. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyin önünde gelir'' dedi.

Kaynak: İHA