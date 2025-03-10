El Şakasına Sinirlendi, Önüne Gelene Pompalı Tüfekle Kurşun Yağdırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Cuma Mahallesi Helvacılar Sokak'ta bugün saat 14.00 sıralarında Ü.C. (18) ile İ.D. (18) arasında el şakası yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Ü.C., olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanına aldığı pompalı tüfekle geri döndü.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Ü.C.'nin tüfekle 3 el ateş etmesi sonucu İ.D. ile o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay sonrası kaçan Ü.C. ise evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA