Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu

Kışın artık tam anlamıyla hissedilmeye başladığı Türkiye’de Erzurum’un Tekman ilçesinde sıcaklık eksi 17 dereceye düştü. Erzurum, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Son Güncelleme:
Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu

Soğuk havasıyla meşhur Erzurum’da Tekman ilçesinde sıcaklık eksi 17 derece kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu - Resim : 1

SICAKLIK EKSİ 17 DERECEYE DÜŞTÜ

Erzurum, eksi 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak öne çıkarken, 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu - Resim : 2

Sıcaklığın daha da düştüğü gece saatlerinde arabalarını korumak isteyen sürücüler, arabalarının üzerine branda örttü. Soğuk nedeniyle, ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu - Resim : 3

ARABALAR DA BUZ TUTTU

Havaların özellikle geceleri soğuduğunu belirten Serhat Yıldız “Kar yağışından sonra havalar çok soğudu. Arabalar buz tuttu, çalışmıyor, çok soğuk” dedi.

Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu - Resim : 4

İstanbul Boğazı'nın Simgelerinden... Daha Önce Rus Oligark Kiralamıştı: Feyyaz Tokar Yalısı, O İsme Satılıyor, Değeri Dudak Uçuklattıİstanbul Boğazı'nın Simgelerinden... Daha Önce Rus Oligark Kiralamıştı: Feyyaz Tokar Yalısı, O İsme Satılıyor, Değeri Dudak UçuklattıGüncel

Sır Ölümde Flaş Gelişme: Rojin'in Bedeninde Bulunan Erkek DNA'ları Kime Ait?Sır Ölümde Flaş Gelişme: Rojin'in Bedeninde Bulunan Erkek DNA'ları Kime Ait?Güncel

İstanbul Semalarında Büyük Panik, İki Uçağa Ayrı Ayrı İsabet Etti! İşte O Anlar, Pilot Kuleye Böyle Seslenmişİstanbul Semalarında Büyük Panik, İki Uçağa Ayrı Ayrı İsabet Etti! İşte O Anlar, Pilot Kuleye Böyle SeslenmişGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Genç Kızın Şüpheli Ölümü: Sevgilisiyle Otele Gitti, Sabah Cansız Bedeni Bulundu Genç Kızın Şüpheli Ölümü
Eski AKP'li Vekil Orhan Miroğlu'ndan Skandal Paylaşım! Suriye Dedi, Çin Çıktı: Kendisini Öyle Sözlerle Savundu ki... Eski AKP'li Vekilden Skandal Paylaşım! Suriye Dedi, Çin Çıktı
1 Tutam Saksıya Ekleyin! Yılbaşı Çiçeği Daha İyi Coşuyor 1 Tutam Saksıya Ekleyin! Yılbaşı Çiçeği Daha İyi Coşuyor
Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor