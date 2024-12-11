Eksi 17 Dereceyle Sibirya’yı Aratmadı! Türkiye'nin En Soğuk İlinde Arabalar, Ağaçlar Buz Tuttu

Soğuk havasıyla meşhur Erzurum’da Tekman ilçesinde sıcaklık eksi 17 derece kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

SICAKLIK EKSİ 17 DERECEYE DÜŞTÜ

Erzurum, eksi 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak öne çıkarken, 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın daha da düştüğü gece saatlerinde arabalarını korumak isteyen sürücüler, arabalarının üzerine branda örttü. Soğuk nedeniyle, ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

ARABALAR DA BUZ TUTTU

Havaların özellikle geceleri soğuduğunu belirten Serhat Yıldız “Kar yağışından sonra havalar çok soğudu. Arabalar buz tuttu, çalışmıyor, çok soğuk” dedi.

Kaynak: AA