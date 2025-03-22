Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da arasında bulunduğu kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun adliyeye getirildiği sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

SAVCILIK İFADESİ 21.00'DE BAŞLAYACAK

Çağlayan Adliyesi'nde terörden 4 savcı, yolsuzluktan 30 savcı olmak üzere toplam 34 savcı ifade alacak. Öte yandan İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin saat 21.00 civarında başlaması bekleniyor.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım daha geldi. CHP'nin yapacağı cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde tek aday olarak öne çıkan İmamoğlu, vatandaşları ön seçimde oy kullanmaya çağırdı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar. Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."

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