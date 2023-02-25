Ekmek ve Gül’den İstanbul’daki kadınlara 8 Mart çağrısı

Ekmek ve Gül İstanbul gruplarından kadınlar, “Kız Kardeşlik Köprüsüyle Hayatı Yeniden Kuruyoruz” kampanyası kapsamında 8 Mart öncesinde Kartal Meydanı’nda buluşmak üzere çağrı yaptı.

Etkinlik, 5 Mart Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek. Etkinliğe, Kız Kardeşlik Köprüsü kampanyasının bir parçası olan İstanbul’daki kadın örgütleri ve kadın grupları da katılacak.

Ekmek ve Gül’ün çağrısı şöyle:

“Yaşamak istiyoruz; gözlerimizde kız kardeşlerimizin acısının gözyaşlarıyla, yüreğimizde can korkusunun ağırlığıyla, yataklarımızın başına koyduğumuz düdüklerle, mesai saatlerinin ağırlığı, ücretlerimizin hafifliğiyle, boş beslenme çantalarıyla, başıma bir şey gelse nereye giderim tedirginliğiyle, bugünümüzde çaresiz hissedip, geleceğimizden kaygı duyarak, adaletsizliğin, eşitsizliğin karanlıkta bıraktığı bir hayatı değil eşit, şiddetsiz ve sömürüsüz günlerde gönlümüzce, insanca bir hayatı yaşamak istiyoruz!



Değiştirmek istiyoruz; sömürü hırsının bize biçtiği “kader” planlarını çocuklarımızın açlığını

çalışma koşullarımızı işlemeyen adalet mekanizmalarını hayatlarımızın orta yerinde inşa edilmek istenen karanlığı değiştirmek; yeniden insanca kurmak istiyoruz! Bunu yapabilecek gücümüz var biliyoruz. Canımızı birbirimize, birbirimizi mücadelemize emanet ediyoruz. Yaşamak için ekmek. Ruhumuz için gül istiyoruz!



Mesai arkadaşımızın koluna girip, sıra arkadaşımızın elini tutup, komşumuzun omzuna yaslanıp yürüyelim. Kız kardeşliğimiz İstanbul’dan deprem bölgesine hayatı yeniden kurmaya köprü, hayatlarımızı eşit ve şiddetsiz olarak yeniden kazanmaya söz olsun! Özlemlerimizle, taleplerimizle, biriktirdiğimiz deneyimlerimizle, sözümüzle, kız kardeşliğimizin gücüyle 5 Mart’ta buluşalım. Dayanışmayla ayaktayız; örgütlenerek değiştireceğiz."