Çadırkentte yaşayan Suriyeli: Benim hanımda doğum var, Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar

Kahramanmaraş Elbistan’da depremin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan çadırkentte barınan Suriyeli Mahmut, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Mahmut, "Mahmut, “Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor" dedi.

Mahmut, şunları söyledi:

“Saat 4’te deprem oldu. Dışarı çıktık. Korktuk, parka gittik. Saat 8’e kadar oturduk. Sonra eve vardım. Benim ev de apartmanda. İçeri girmedim. Birinci kat… 30 kişi o evde kaldık. Sonra büyük deprem oldu. Tekrar parka gittik. Karın altında oturduk, çadır yapılana kadar.

Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor. İzin veremiyorlar. İzin olduğunda, ‘Çok kalabalık’ diyorlar, gönderiyorlar. Benim hanım hamile. Korktu da… Hareket edemiyor.”

Kaynak: ANKA