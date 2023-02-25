Çadırkentte yaşayan Suriyeli: Benim hanımda doğum var, Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar

Kahramanmaraş Elbistan’da çadırkentte yaşayan Suriyeli Mahmut, “Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor. İzin veremiyorlar. İzin olduğunda, ‘Çok kalabalık’ diyorlar, gönderiyorlar" dedi. 

Çadırkentte yaşayan Suriyeli: Benim hanımda doğum var, Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar

Kahramanmaraş Elbistan’da depremin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan çadırkentte barınan Suriyeli Mahmut, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Mahmut, "Mahmut, “Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor" dedi. 

Mahmut, şunları söyledi:

“Saat 4’te deprem oldu. Dışarı çıktık. Korktuk, parka gittik. Saat 8’e kadar oturduk. Sonra eve vardım. Benim ev de apartmanda. İçeri girmedim. Birinci kat… 30 kişi o evde kaldık. Sonra büyük deprem oldu. Tekrar parka gittik. Karın altında oturduk, çadır yapılana kadar.

Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor. İzin veremiyorlar.  İzin olduğunda, ‘Çok kalabalık’ diyorlar, gönderiyorlar. Benim hanım hamile. Korktu da… Hareket edemiyor.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Futbol dünyasından ’Omuz Omuza’ projesi Futbol dünyasından ’Omuz Omuza’ projesi
Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı
22 yıllık usta aşçı patlıcandaki zehir tehlikesini açıkladı. Pişirirken dikkat edilmeli 22 yıllık usta aşçı patlıcandaki zehir tehlikesini açıkladı. Pişirirken dikkat edilmeli
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler! Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış! İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!