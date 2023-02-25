Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ege Deniz’inde rüzgarın yarın (26.02.2023 Pazar) sabah saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 27-02-2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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