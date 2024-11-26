Eğitime Kar Engeli: Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil İlan Edildi

Tüm Türkiye kar yağışına teslim oldu. Yolların kapanmasıyla okullar da tatil ilan edildi. Ordu ve Kayseri valilikleri 27 Kasım'da bazı ilçelerde okulların tatil ilan edildiğini açıkladı.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 27 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerimizin tamamında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk Mahallesi'nde bulunan okulları ile Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, Ünye İlçemizin Pelitliyatak Mahallesi’nde bulunan okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

ARTVİN ŞAVŞAT'TA 2 GÜN ARA

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri’nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır.”

BİNGÖL

Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BAYBURT

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bayburt Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

SİVAS

Sivas’ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

BATMAN'IN SASON İLÇESİ

Batman’ın Sason ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı oluşabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilmesi amacıyla taşıma kapsamında olan ilçeye bağlı köylerdeki okullarda 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde devam edecek yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi sebebiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde yüksek eğitim kurumları, özel kreş ve özel anaokulları, halk eğitimi merkezi kursları rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi özel ilk ortaokul ve lise dereceli eğitim kursları ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇORUM

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kaynak: İHA