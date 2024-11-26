Sakarya'da Korkunç Kaza: AKP'li Üye Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta M.E. idaresindeki tır, dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na (58) çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sevim Çobanoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

GELECEK PARTİSİ'NDEN AYRILIP AKP'YE GEÇMİŞ

Öte yandan Çobanoğlu'nun Gelecek Partisi'nde Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı, bir süre önce AKP'ye geçtiği ve aynı zamanda bazı sivil toplum örgütlerinde de görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA