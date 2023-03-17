Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'nin Twitter'ından engellettirdi: "Devlet kurumları sizin babanızın arpalığı değil"
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, büyükelçiliğin Twitter hesabından yönetmen Murat Çobanoğlu'nu engellettirdi.
Yönetmen, senarist Murat Çobanoğlu, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın kendisini şahsi Twitter hesabından engellemesinin yanı sıra Prag Büyükelçiliği Twitter hesabından da engellediğini duyurdu.
Devlet kurumunun hesabından bir yurttaşın engellenmesi dikkati çekti.
Ekran görüntülerini paylaşan Çobanoğlu "Rezalete bakın makaracı beni atandığı Prag büyükelçiliğinin resmi sayfasından engelletmiş! Devlet kurumları sizin babanınızın arpalığı değil haddinizi hududunuzu bilin kaldırın engeli! @TC_Disisleri" dedi.
Rezalete bakın makaracı beni atandığı Prag büyükelçiliğinin resmi sayfasından engelletmiş! Devlet kurumları sizin babanınızın arpalığı değil haddinizi hududunuzu bilin kaldırın engeli! @TC_Disisleri pic.twitter.com/0PZjJxyJFP— Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) March 17, 2023