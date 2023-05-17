Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 22.55 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntın derinliği, 7,59 kilometre olarak ölçüldü.

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