Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 22.55 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntın derinliği, 7,59 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [280.25 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-17
Saat:22:55:58 TSİ
Enlem:35.164 N
Boylam:24.976 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/IpuqQoE1p3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi