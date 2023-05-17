İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da yarın için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara'da nisan yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı

Marmara Bölgesi'nde nisan yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 82, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen yıl nisanda 49,6, bu yılın aynı döneminde ise 94,5 milimetre yağış düştü.

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