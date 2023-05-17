Halay çektiği için gözaltına alındı; 'Bayılana kadar dövüldü' iddiası

Enis Dalkılıç isimli kişi geçen 19 Nisan günü ailesiyle beraber, gezmek için Beşiktaş'a gitti. Biraz gezdikten sonra Beşiktaş meydanda müzik çalıp halay çekmeye başladılar. Daha sonra sivil polisler ailenin yanına gelerek 'müziğin sesini kısın' uyarısı yaptı. Ancak, iddiaya göre polis kartı göstermediler. Aile ise gelen kişinin polis olduğunu anlamayınca tartışma çıktı.

DARP NEDENİYLE ARAÇTA BAYILDI

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Polisler tarafından darp edilen Enis Dalkılıç ve yakınları daha sonra ekip aracına alındı. Aracın içerisinde bulunan Erdem Dalkılıç'ın kardeşi Enis Dalkılıç yediği dayak nedeniyle bayıldı. Kardeşinin bayıldığını gören Dalkılıç, aracın içinde bulunan telle kapatılmış kısımlara vurarak yardım istedi. İddiaya göre bu sırada aracın camı kırıldı. Dalkılıç'ın uzun süre bağırması sonucu polis aracı durdurdu.

MALA ZARAR VERME SUÇLAMASI YÖNETİLDİ

Gözaltına alınan Dalkılıç Ailesi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların gözaltına alındıkları aracın kafes demirlerini ve camını kırdıkları nöbetçi cumhuriyet savcısına iletildi. Savcı ise Dalkılıçlar hakkında mala zarar vermek suçundan soruşturma yürütülmesini istedi.

'KARDEŞ BAYILDIĞI İÇİN TELLERE VURDUM'

Erdem Dalkılıç emniyete verdiği ifadesinde “Beşiktaş'a ailemle gezmek için geldim. Biz meydanda şarkı açıp halay çekiyorduk. Daha sonra sivil olduklarını öğrendiğimiz kişiler müziğin sesini kısmamızı istedi. Bize kimse polis kimliği göstermedi. Ben 'Siz kim oluyorsunuz da müziği kısın diyorsunuz' dedim. Bu cümleleri karşımdakilerin polis memuru olduğunu bilmeden kullandım. Ben kimseyle fiziki temasta bulunmadım. Ancak polisler tarafından darp edildim. Araçta kardeşim bayıldığı için aracın tellerine vurdum ve teller kırıldı. Amacım araca zarar vermek değildi. Ben tellere vurunca polis memurları aracı durdurdu. Polislerden biri telsizle cama vurdu. Camı onlar kırdı. Ben kırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

DALKILIÇLAR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İddiaya göre, Enis Dalkılıç hakkında ‘yaralama’ suçundan yakalama kararı bulunuyordu. Bu nedenle polisler, Dalkılıç ailesini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan Dalkılıç ailesi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak haklarındaki soruşturma devam ediyor.