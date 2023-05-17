Bakanlıktan Ağaoğlu'nun projesine ikinci kez 'ÇED olumlu' kararı

Ali Ağaoğlu tarafından Milas'ta yapılması planlanan 'Turizm Kenti' projesine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci kez 'ÇED olumlu' kararı verildi. Daha önce bakanlık tarafından verilen karar, mahkeme tarafından durdurulmuştu.

'MİLAS BELEDİYESİ'NCE PROJE İÇİN VERİLEN RUHSAT DA İPTAL EDİLMİŞTİ'

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Milas'ın Dörttepe köyü mevkiinde yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'na yakın bir bölgede, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat tarafından yapılması planlanan, 17 milyar 792 milyon 044 bin 800 TL yatırım bedelli turizm kenti projesi için 2021 yılında verilen 'ÇED olumlu' kararına karşı açılan davada, Muğla 2. İdare Mahkemesi, ÇED raporunun yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Mahkeme kararının ardından Milas Belediyesi'nce proje için verilen ruhsat da iptal edilmişti. Birçok kesim tarafından tepki toplayan proje için geçtiğimiz 15 Nisan'da yeniden inceleme değerlendirme süreci başlatılmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için 12 Mayıs 2023 tarihinde ikinci kez 'ÇED olumlu' kararı verdi. ÇED duyuru sisteminden yapılan açıklamada, "Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup; Muğla Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir" denildi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu ve Net Holding tarafından yapılması planlanan projeye ilişkin Net Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, 'Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi' Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından, şirketimize bugün yapılan bilgilendirmeye göre; Muğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi Mevkii sınırları içerisinde yapılması planlanan 'Turizm Kenti' projesi ile ilgili olarak, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiştir."