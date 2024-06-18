Efes Antik Kenti'nde turistler için "özel davet": Türk vatandaşları içeri alınmadı!

Efes Antik Kenti’nde, bir cruise gemisiyle gelen turistler için düzenlenen özel davet düzenlendi, Türk vatandaşları ise içeri alınmadı.

Efes Antik Kenti'nde turistler için "özel davet": Türk vatandaşları içeri alınmadı!

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan iki bin yıllık Efes Antik Kent'te skandal bir olay yaşandı. ABD'li Windstar cruise gemisi ile Türkiye’ye gelen turistler için verilen yemekli müzikli davet verildi. Tarihi kenti ziyaret etmek isteyen diğer yerli ve yabancı turistlerin ise alana girişine izin verilmedi.

İçeri girmeleri engellenen vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla daveti protesto etti. Gerilimin yükselmesi üzerine özel davet kısa sürede iptal edildi ve masalar toplatıldı. Antik Kent ziyarete açılırken, davete katılan turistler gemilerine gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tarihçiler ve arkeologlar ise Efes Antik Kent'te böyle bir davetin "akıldışı" olduğunu ifade etti.

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