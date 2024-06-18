ABD'de yakalanmışlardı: Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ilk duruşması bugün görülecek

İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'de yargılanmasına bugün başlanacak.

ABD'de yakalanmışlardı: Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ilk duruşması bugün görülecek

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Geçen gün ABD’de yakalanan Cihantimur ve Tok’un yargılanmasına bugün başlanacak. Boston'daki duruşma saat 18.00'de başlayacak.

Bugün başlayacak ABD'deki dava sürecinde Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ile talep görüşülecek.

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