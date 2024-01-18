Editörümüz Furkan Karabay'a 1 yıl 15 gün hapis cezası

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, hakkında açılan iftira suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Editörümüz Furkan Karabay'a 1 yıl 15 gün hapis cezası

Editörümüz Furkan Karabay'a Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın avukatları Mustafa Doğan İnal ve Ahmet Özel tarafından "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, Karabay'a "hakaret" suçundan beraat; "iftira" suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Karabay'ın cezası ertelendi.

Avukatı Enes Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cezalandırılan yine gazetecilik oldu! İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde müştekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti ile yargılanan @FurkannKarabay hakkında, hakaret suçu yönünden beraat kararı verilse de iftira suçu yönünden 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yargıdaki asıl niyetin farkındayız. Yargılanan da cezalandırılan da gazetecilik" dedi.

Karabay, geçen günlerde yaptığı haber nedeniyle tutuklanmış, 10 gün boyunca Marmara Cezaevi'nde tutuklu kalmıştı. Karabay, avukatlarının yaptığı itiraz sonucunda tahliye edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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