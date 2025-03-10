Edirne'de Parkta Cansız Erkek Bedeni Bulundu

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yürüyüş yapan bir kişi, yerde hareketsiz yatan birini görünce panikle sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine varan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 69 yaşındaki Önder Gündüz olduğu tespit edilen kişinin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Cansız beden Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Önder Gündüz’ün, İpsala ilçesinin Pazardere köyünde ikamet ettiği, zaman zaman Keşan'a gelerek parklarda ve terkedilmiş binalarda kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA