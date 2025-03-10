24 Yaşındaki Gencin Sır Ölümü: Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki Abdullah Akbaş'tan acı haber geldi. Akbaş, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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24 Yaşındaki Gencin Sır Ölümü: Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde öğle saatlerinde mahalle sakinleri, bir apartmanın bahçesinde komşuları Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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