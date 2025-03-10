Arsa Tartışması Kanlı Bitti! Komşunun 16 Yaşındaki Oğlu Tarafından Öldürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde komşular arasındaki 'arsa' anlaşmazlığı cinayetle bitti. Fatih Tunç (36), komşusunun oğlu O.Ç.Ş. (16) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli genç ile babası gözaltına alındı.

Arsa Tartışması Kanlı Bitti! Komşunun 16 Yaşındaki Oğlu Tarafından Öldürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan alacak verecek tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.’nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşusu Fatih Tunç’u vurdu. Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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