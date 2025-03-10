Ece Gürel'in 'Cadılık Hocası'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan fakat hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in 'cadılık' eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Özen'in ifadesinde "Ece'nin son 2-3 aydır duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu" dediği ortaya çıktı.

Ece Gürel'in 'Cadılık Hocası'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kayboldu. Gürel, dördüncü günün sonunda sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel burada hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, Gürel'in ölüm nedenini hipotermi olarak duyurdu.

Gürel'in 'cadılık ve büyücülük' eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakim karşısına çıkan Özen, kendisine yapılan suçlamalar üzerine, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok.
Ece'nin son 2-3 aydır duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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