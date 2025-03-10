İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Olay, Tevfik Temelli Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan O.M., söküm işlemi sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA