Edirne'de Alev Alan Araçta Ölen 4 Gencin Kimlikleri Belli Oldu

Edirne'de bir eve çarpıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Üçü üniversite öğrencisi olan gençlerin hepsinin 20'li yaşlarının başında olması dikkat çekti.

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Edirne'de Alev Alan Araçta Ölen 4 Gencin Kimlikleri Belli Oldu

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 59 DM 013 plakalı otomobil, tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı.

Edirne'de Alev Alan Araçta Ölen 4 Gencin Kimlikleri Belli Oldu - Resim : 1

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Kontrolde otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edirne'de Alev Alan Araçta Ölen 4 Gencin Kimlikleri Belli Oldu - Resim : 2

4 ARKADAŞ BİRLİKTE EĞLENMİŞ

Cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan 4 kişinin kitlik tespit çalışmaları tamamlandı. Ölen kişilerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (20) ve hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu belirlendi. 4 arkadaşın bir mekanda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu'nun babası adına kayıtlı otomobille mekandan ayrıldıkları belirtildi.

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Kaynak: DHA

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