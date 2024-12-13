Ciple Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.B.Ü'nün (18) kullandığı 34 PJ 5142 plakalı cip, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, Ali Kılıç (35) idaresindeki 07 ACZ 312 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi. Yapılan testte 2,29 promil alkollü olduğu anlaşılan araç sürücüsü A.B.Ü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA