Bursa Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıya Yayın Yasağı

Bursa Adliyesi’nde bir davanın duruşmasında silahlı saldırı düzenlendi. 2 sanığın hayatını kaybettiği, 2 jandarmanın yaralandığı olaya ilişkin yayın yasağı konuldu.

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Bursa Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıya Yayın Yasağı

Bursa Adalet Sarayı'nda sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "13.12.2024 tarihinde Bursa Adliyesinde gerçekleşen kasten öldürme olayıyla ilgili olarak Bursa CBS tarafından soruşturmaya başlanıldığı, soruşturma hakkında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunulmuş olup, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9668 D. İş sayılı kararı ile talebin kabulüne karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar VarBursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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