Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Bursa Adliyesi'nde cinayet davasının görüldüğü 6. ağır ceza mahkemesinde saat 11.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Adliyeden paylaşılan görüntülerde olay yerine sağlık ekibinin sevk edildiği görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Mahkeme salonunda yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında bir resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

JANDARMALARIN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Valiliği'nde adliye saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı" dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Tunç, saldırganın silahla yakalandığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

SİLAHI İÇERİ NASIL SOKTU?

Şüpheli saldırganın silahı tekerlekli sandalyede adliyeye soktuğu iddia edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA-İHA