2 Türk Öldürülmüştü: Yunanistan Kanlı Hesaplaşmasının Peşine Düştü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz pazartesi iki Türk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, bir Türk ise yaralanmıştı. Saldırının mafya hesaplaşması olduğu ortaya çıkarken Yunanistan polisi kanlı hesaplaşmanın peşine düştü. Yunanistan, bugün Atina ve Selanik’te Türk suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
2 Türk Öldürülmüştü: Yunanistan Kanlı Hesaplaşmasının Peşine Düştü

Yunanistan’da Türk suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Başkent Atina’da geçtiğimiz pazartesi günü iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, Atina ve Selanik’te Türk suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

49 SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Pazartesi günü yaşanan çatışmanın suç örgütleri arasındaki alan mücadelesinden kaynaklandığı düşünülürken, Yunanistan basınında yer alan haberlerde, operasyonlarda 49 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

KANLI HESAPLAŞMASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Pazartesi günü Atina’nın en büyük banliyölerinden Glifada’da gerçekleşen olayın ardından Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’nin polise Türk suç örgütlerine ilişkin bilgi sağlamasının ardından suç örgütlerini çökertmeye yönelik operasyon düzenlendi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BİR ÇETE ÇÖKERTİLMİŞTİ

Yunanistan polisi, pazartesi günü yaşanan kanlı hesaplaşma ile ilgili olarak daha önce iki kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin daha arandığını duyurmuştu. Polis, geçtiğimiz ay çok sayıda üyesi bulunan Türkiye bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesini çökerttiğini açıklamıştı.

Yunanistan'da Mafya Hesaplaşması: 2 Türk Silahlı Saldırıda ÖldürüldüYunanistan'da Mafya Hesaplaşması: 2 Türk Silahlı Saldırıda ÖldürüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mafya Yunanistan
Son Güncelleme:
Milyonlarca Dolar Kazanmışlar: Beşar Esad'ın Kardeşinin Uyuşturucu İmparatorluğu Esad'ın Kardeşinin Uyuşturucu İmparatorluğu
Terör Örgütü HTŞ Lideri Colani Açıkladı: İşkencecilere Af Yok Suriye'de İşkencecilere Af Yok
Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi
Masumlar Apartmanı Fırtına Gibi Esmişti! Yerine Yeni Dizi Duyuruldu Masumlar Apartmanı Fırtına Gibi Esmişti! Yerine Yeni Dizi Duyuruldu