Terör Örgütü HTŞ Lideri Colani Açıkladı: İşkencecilere Af Yok
Suriye'de hükümeti deviren terör örgütü HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, binlerce mahkumun işkenceye maruz kalmasının ardından açıklama yaptı. İşkencecilerin aftan yararlanamayacağı söyleyen Cevlani, uluslararası topluma, kaçakları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce mahkumun işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu.
AF YOK
El Şaraa, mahkumlara işkence yapanların aftan yararlanamayacağını belirterek, "Tutuklulara işkence yapanları affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. El Şaraa, uluslararası topluma, Suriye’den başka ülkelere kaçan suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA
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