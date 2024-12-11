Suriye'de Cihatçılar Esad'ın Babası Hafız Esad'ın Mezarını Ateşe Verdi
Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren cihatçı terör örgütü HTŞ, eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi. O anlar kameralara yansıdı.
Suriye'de 61 yıllık Baas yönetimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Cihatçı gruplar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.
HAFIZ ESAD 24 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.
Kaynak: İHA
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