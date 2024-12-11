Malibu'da Büyük Orman Yangını: Binlerce Dönüm Arazi Küle Döndü

Geçtiğimiz Ağustos ayında orman yangınlarıyla darbe alan ABD'nin California eyaletinde yine yangın çıktı. Çoğunlukla sinema sektörü ve varlıklı insanların yaşadığı Malibu kentinde devam eden orman yangını nedeniyle 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü.

Malibu'da Büyük Orman Yangını: Binlerce Dönüm Arazi Küle Döndü

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangında şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler yayılmaya devam ediyor. Franklin Fire olarak adlandırılan yangının yüzde 7'si kontrol altına alınırken, şu ana kadar 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü. Yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, bazı evlerin küle döndüğü, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna yaptığı açıklamada, 2 bin 43 bina ve eve tahliye emri verildiğini, 6 bin 46 yapıya ise tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.

Malibu'da Büyük Orman Yangını: Binlerce Dönüm Arazi Küle Döndü - Resim : 1Hollywood starlarının milyonlarca dolarlık malikanelerinin bulunduğu tahliye bölgesinin de risk altında olduğu belirtildi. Ünlü aktör Dick Van Dyke, müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi ünlülerin evlerinin tahliye bölgesinde yer aldığı bildirildi.

Malibu'da Büyük Orman Yangını: Binlerce Dönüm Arazi Küle Döndü - Resim : 2

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, yaklaşık bin 500 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

California Tarihinin En Büyük 4. Orman Yangını: 4 Binden Fazla Kişi Tahliye EdildiCalifornia Tarihinin En Büyük 4. Orman Yangını: 4 Binden Fazla Kişi Tahliye EdildiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD orman
ABD’de Büyük Felaket! Lady Gaga, Beyonce, Jay Z… Hepsi Diken Üstünde, Milyonluk Evler Ateşin Ortasında Kaldı Lady Gaga, Beyonce, Jay Z… Hepsi Diken Üstünde
Suriye'de Cihatçılar Esad'ın Babası Hafız Esad'ın Mezarını Ateşe Verdi Cihatçılar Hafız Esad'ın Mezarını Ateşe Verdi
Asla Çöpe Atılmamalı! Mandalina Kabuklarıyla Yapılan 3 Şey Asla Çöpe Atılmamalı! Mandalina Kabuklarıyla Yapılan 3 Şey
Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi