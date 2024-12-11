Malibu'da Büyük Orman Yangını: Binlerce Dönüm Arazi Küle Döndü

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangında şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler yayılmaya devam ediyor. Franklin Fire olarak adlandırılan yangının yüzde 7'si kontrol altına alınırken, şu ana kadar 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü. Yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, bazı evlerin küle döndüğü, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna yaptığı açıklamada, 2 bin 43 bina ve eve tahliye emri verildiğini, 6 bin 46 yapıya ise tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.

Hollywood starlarının milyonlarca dolarlık malikanelerinin bulunduğu tahliye bölgesinin de risk altında olduğu belirtildi. Ünlü aktör Dick Van Dyke, müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi ünlülerin evlerinin tahliye bölgesinde yer aldığı bildirildi.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, yaklaşık bin 500 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA