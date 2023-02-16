Eda Ece'nin bağış yayınına makyajsız çıkması gündem oldu: Duygularımızın vücut bulmuş halisin

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası toplam 10 ilin birçok kısmı enkaz altında kaldı. Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında birbirinden ünlü isimler bağış toplamak için bir araya geldiler. Programa katılan isimlerden oyuncu Eda Ece'nin makyajsız ve yalın hali alkış topladı.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler adına bağış toplanmak üzere tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

"DUYGULARIMIZIN VÜCUT BULMUŞ HALİSİN"

Birçok ünlü oyuncu ve şarkıcının yer aldığı "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında yer alan oyuncu Eda Ece'nin makyajsız hali sosyal medyada gündeme geldi.

Eda Ece'nin sfır makyajlı yalın hali seyirciden büyük alkış topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Eda Ece için şu yorumlarda bulundu;

"Orda duygularımızın vücut bulmuş hali olarak bizi temsil eden kişi Eda Ece",

"Makyajsız ve saçını sade at kuyruğu yapıp gelerek duygularını yüzüne yansıttığın için halktan biri olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler Eda Ece.",

"Saçı da yapılı değil olduğu gibi acıyı hissederek katılmış"