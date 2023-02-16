AFAD, 'acil ihtiyaçları' açıkladı: İşte deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Türkiye'ye yasa boğdu. 10 kentte yıkım yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacakları ayni yardımlara ilişkin "öncelikli ihtiyaç malzemeleri" listesi yayımladı.

AFAD, 'acil ihtiyaçları' açıkladı: İşte deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) belirlediği "ihtiyaç malzemeleri" listesinde; battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.

Vatandaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.

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