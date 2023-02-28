Ebru Yaşar, Mesut Hançer ve ailesine ev hediye etti

Şarkıcı Ebru Yaşar, Maraş merkezli depremlerde enkaz altında yaşamını yitiren kızının elini tuttuğu fotoğraflarla tanınan Mesut Hançer ve ailesine Ankara'da ev aldı.

Aileye ev alacağı bilgisini geçen haftalarda sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar, "Yaşadığımız facianın 7'nci gününde yaralarımızı tek yürek olduk sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni evine önceki gün taşınan Mesut Hançer'in ilk misafiri, enkaz başında fotoğrafını çeken Fransız haber ajansı AFP muhabiri Adem Altan oldu.

IRMAK LEYLA MELEK OLARAK RESMEDİLDİ

Mesut Hançer, bir ressamın kendisine hediye ettiği, kızı Irmak Leyla'nın melek olarak resmedildiği tabloyu da yeni evinin salonuna astı.

Hançer, duygularını "Elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi depremde kaybettim ama hiçbir şey öz çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez" sözleriyle dile getirdi.