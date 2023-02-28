Bakan Koca duyurdu: Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor

Bakan Koca ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hatay'daki sahra hastanesini ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Koca, sağlık tesislerinde, "Sendromik Sürveyans"ın etkin bir şekilde takip edildiği bilgisini vererek, "Bölgedeki şebeke sularından düzenli olarak aldığımız numuneleri analiz ediyor ve sonuçlarını vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bölge genelinde ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ TAŞINIYOR

Ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Koca, ""Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları, ülke genelinde yürütülmektedir. İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarına, ilgili hastanelere ilişkin de sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem