Balıkesir Erdek'in nüfusu azaldı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Balıkesir'in Erdek ilçesinin nüfusu bir önceki yıla göre düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Türkiye´nin ve yerleşim bölgelerinin nüfuslarını açıkladı.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erdek´in nüfusu 31 bin 902 olarak açıklanırken, bu nüfusun 15,87´si kadın, 16 bin 45´i ise erkek olduğu bildirildi.
ERDEK'İN NÜFUSU BİR YIL İÇİNDE 136 KİŞİ AZALDI
Geçtiğimiz yıl yapılan sayımda Erdek´in nüfusu 32 bin 038 kişiydi. Buna göre Erdek´in nüfusu bir yıl içerisinde 136 kişi azalmış oldu.
Kaynak: İHA
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