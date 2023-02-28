Balıkesir Erdek'in nüfusu azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Balıkesir'in Erdek ilçesinin nüfusu bir önceki yıla göre düştü.

Son Güncelleme:
Balıkesir Erdek'in nüfusu azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Türkiye´nin ve yerleşim bölgelerinin nüfuslarını açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erdek´in nüfusu 31 bin 902 olarak açıklanırken, bu nüfusun 15,87´si kadın, 16 bin 45´i ise erkek olduğu bildirildi.

ERDEK'İN NÜFUSU BİR YIL İÇİNDE 136 KİŞİ AZALDI

Geçtiğimiz yıl yapılan sayımda Erdek´in nüfusu 32 bin 038 kişiydi. Buna göre Erdek´in nüfusu bir yıl içerisinde 136 kişi azalmış oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi
Depremzedeler Hatay'a dönüyor: Memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız Depremzedeler Hatay'a dönüyor: Memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız
Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'