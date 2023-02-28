Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. 203 kişi tutuklanırken 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Son Güncelleme:
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 797 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 203'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 9 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 19'unun ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARINDA 201 TUTUKLU

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında 383 olayla ilgili 312 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 201'i tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:
Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu
Yüzlerce kişiye mezar oldu: Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı Yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
Kızılay ve Başkanı Kerem Kınık hakkında suç duyurusu Kızılay ve Başkanı Kerem Kınık hakkında suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı' Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Pampal, Hatay'ı uyardı: 'Tehlike yaklaştı'