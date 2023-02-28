Yüzlerce kişiye mezar oldu: Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı

Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

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Yüzlerce kişiye mezar oldu: Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Timurbanga'nın FETÖ bağlantısı saptandı.

Depremlerin ardından hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan soruşturma başlatılan müteahhitlerden Mustafa Timurbanga'nın firari FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

FETÖ'nün Kahramanmaraş'taki sözde yöneticileri arasında yer alan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava bulunan Timurbanga'nın, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

TİMURBANGA HAKKINDAKİ İFADE

Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik açılan bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıklardan Ö.Y, 8 Kasım 2017'deki duruşmada, firari Mustafa Timurbanga'nın kendisine 2015'teki bir görüşmede haklarında dava açılabileceğini ve bu nedenle yurt dışına kaçacağını söylediğini, kendisinin de beraberinde gelmesini istediğini aktarmıştı.

 
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