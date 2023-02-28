Depremlerde Adıyaman'daki tarihi Süryani Kilisesi de ağır hasar gördü

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, Adıyaman'da zarar gören tarihi eserler arasında Süryani kilisesi olan Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nin de olduğunu ifade etti.

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Depremlerde Adıyaman'daki tarihi Süryani Kilisesi de ağır hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Süryani Kadim Metropolitliği Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde de ağır hasar oluştu.

6 Şubat'taki depremlerde, Adıyaman'daki çok sayıda tarihi eser zarar gördü.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Grigoriyos Melki Ürek, AA muhabirine, Mara Mahallesi'ndeki, 1701'de inşa edilen Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nin de zarar gören eserlerden olduğunu söyledi.

Çevre illerdeki Süryaniler tarafından ibadethane olarak kullanılan kilisenin bölgedeki Hristiyanlara hizmet ettiğini vurgulayan Ürek, "6 Şubat'ta bir afet ve felaket oldu. Bölgemizde baş gösteren bu depremden biz de payımızı aldık. Kilisemizin doğu tarafı yerle bir oldu. Yer yer yıkılan binaların arasında bizim kilisemiz de var." dedi.

Ürek, kilisenin depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin üzüntüsünü yaşadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay ziyaretinde bizimle yaptığı toplantıda yıkılan ve hasar gören kiliselere kolaylık sağlayacaklarını, yıkılan ve hasar gören kiliselerimizle ilgili müsaade ve müsamaha edeceğini söyledi. Bu da bizleri bir şekilde rahatlatmıştır. Şu anda çok üzgünüz. Kilisemiz ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Bizim için bu durum kalıcı bir üzüntü durumundadır. Bundan sonraki süreçte prosedürler işledikten sonra enkazı kaldırıp yerine tekrardan aynı şekilde kilise kurmak istiyoruz."

 
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