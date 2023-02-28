Prof. Dr. İlhan Tekeli canlı yayında koltuktan düştü: 'Hop, düştüm'

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

6 Şubat'ta yaşanan afette binlerce can yitirildi, çok sayıda bina enkaza döndü. 11 ilde hissedilen depremin ardından yapılan incelemelerde, binalardaki ihmalkarlıklar gün yüzüne çıktı.

Türkiye, 23 gündür bu büyük felaketle mücadele ederken, deprem televizyon ekranlarında da sık sık konuşuldu. Yapılan programlarda ihmaller, can kayıpları, çalışmalar ele alınırken, konuk olarak katılan uzmanlar da alınacak tedbirleri anlattı.

HABERTÜRK'TE DEPREM KONUŞULDU

Bunlardan biri de Habertürk ekranlarındaki Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programına katılan Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli oldu.

Programın diğer konukları da ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Ece Ceylan Baba, Ömer Ülker’di.

Stüdyoya görüntülü konuşma ile bağlanan Tekeli, şehirlerin yeniden nasıl ayağa kalkacağını anlatmaya başladı.

Bu sırada canlı yayında sandalyeden düşen Tekeli, "Düştüm, altımdaki şey kaydı" diyerek yeniden ayağa kalktı.

"AMAN HOCAM SİZE BİR ŞEY OLMASIN"

O sırada stüdyodakileri büyük şok yaşarken Altaylı da, “Aman hocam size bir şey olmasın.” diyerek durumu toparladı.

Tekeli’nin toparlanmasının ardından program kaldığı yerden devam etti.