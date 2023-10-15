Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Düzce Gölyaka'da saat 19:57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5,39 km olarak ölçüldü.

Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19:57'de meydana gelen ve merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremin derinliği ise 5,39 km olarak kaydedildi.

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