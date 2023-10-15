Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Düzce Gölyaka'da saat 19:57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5,39 km olarak ölçüldü.
Düzce'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 19:57'de meydana gelen ve merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremin derinliği ise 5,39 km olarak kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2023-10-15
Saat:19:57:33 TSİ
Enlem:40.776 N
Boylam:31.005 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/HOSVI4Ih4s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2023