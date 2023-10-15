Yunanistan'da Miçotakis'e yerel seçim hüsranı: PASOK'un güçlü atağı

Yunanistan'da yerel seçimlerde ikinci tur bugün sona erdi.

Başkent Atina'da Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Kosta Bakoyannis seçimleri kaybetti. Atina'nın yeni belediye başkanı PASOK'un desteklediği Haris Dukas oldu.

Kosta Bakoyiannis, seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlendi ve bunun tamamen kendi hatası olduğunu belirterek, Haris Dukas'la temasa geçerek kendisini zaferinden dolayı tebrik ettiğini duyurdu.

"Bir süre önce Atina'nın seçilmiş belediye başkanı Haris Dukas ile büyük zaferi hakkında temasa geçtim ve kendisine seçim öncesi çok iyi kampanyası için teşekkür ettim. Ciddi bir geçiş için ben ve ekibim onun emrindeyiz" diyen Kosta Bakoyanni, Atinalılara şöyle seslendi: "Geldiğim gibi başım dik ayrılıyorum."

Selanik'te ise Yeni Demokrasili Konstantinos Zervas'ın yerine PASOK'un desteklediği Stelios Angeloudis seçimi kazandı. Genel seçimlerde oylarını arttırarak tüm Yunanistan'ın mavi (İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin rengi) hale gelmesinin ardından yerel seçimlerde iki büyük kentteki kayıp dikkati çekti.

PASOK YÜKSELİŞE GEÇTİ

300 belediyeli Yunanistan'da 8 Ekim'de başlayan seçim yarışında PASOK 72 ile belediye kazanırken 43 belediyesi de ikinci tura kaldı. İlk turdan itibaren ana muhalefetteki SYRIZA'yı bile birçok kentte geçen PASOK, ikinci turda da Yunanistan'ın başkenti ve ikinci büyük kenti olan Selanik'i kazandı.

2021 yılında PASOK'un genel başkanı Fofi Gennimata'nın kanserden hayatını kaybetmesinin ardından partinin başına Nikos Androulakis geçti. Girdiği ilk genel seçimlerde partisinin oylarını yükselten Androulakis, yüzde 11,86 ile 32 milletvekilini Meclis'e sokmayı başarmıştı. PASOK'un yerelde kazandığı başarı ise yeni bir siyasi atak olarak yorumlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem