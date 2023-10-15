Biden'ın konuşması yarıda kesildi: 'Gazze'nin yaşamasına izin verin'

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" sözleriyle yarıda kesildi. Biden, bir süre durakladıktan sonra "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" dedi.

Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük" ifadelerini kullandı. İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra 'Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlara' işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor" diye konuştu.