Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Herat bölgesinde 6.3 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi.

Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan, geçen hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün aynı büyüklükteki deprem ile yeniden sallandı.

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Geçen hafta Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

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