Fransa'daki İsrail karşıtı eyleme polis müdahalesi

Filistin-İsrail çatışmaları 8. gününde devam ederken; Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteri başladığında polis meydanı tahliye ederek gösteriyi dağıtmaya çalıştı.

Aralarında engelli vatandaşlar ve çok sayıda kadının olduğu göstericiler meydana yakın ara sokakta eylemlerine devam etti.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Ellerinde "Soykırımı durdurun" ve "Filistin özgür kalacak" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Katil İsrail, suç ortağı (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron", "Filistin galip gelecek", "Soykırımı durdurun" ve "Gazze hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Özellikle ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durduran polis, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Protestocular bir müddet oturma eylemi yaparak gösteriye devam ederken meydanın yakınlarındaki bir binanın en üst katına büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

260 KİŞİ PARA CEZASI

Paris Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, gösteride kimlik kontrolüne tabi olan 269 kişiden 260'ına para cezası kesildi.