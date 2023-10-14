Korkunç sözler: Hamas'ın kamyonda gezdirdiği Shani Louk'un telefonundan ailesine mesaj geldi!

Hamas’a ait bir kamyonda iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yatan genç kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayılan görüntülere yenileri eklenirken 22 yaşındaki Shani Louk ile ilgili yeni bir iddia ortaya atlmış ve genç kadının ailesi kızlarının ölmediğini, başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze'de bir hastaneye götürüldüğünü söylemiş ve Alman hükümetine yardım çağrısında bulunmuştu.

Bugün ise aileden yeni bir iddia geldi.

Kızlarının telefonundan kendilerine mesaj geldiğini söylediler. Sun Online'ın haberine göre , telefonundan ailesine tüyler ürpertici mesajlar gönderildi. Arapça olarak gönderilen mesajlar tercüme edildi: "Sana tükürüyorum. "Allah kahretsin. "Filistin'i özgürleştirin ve Siyonistlerden arındırın."

AİLE ALMAN HÜKÜMETİNE TEPKİLİ

Shani'nin ailesi, yardım taleplerini görmezden gelen Alman hükümetini kınadı. Kızının hayatta olduğunu öğrenen Aanne Ricarda yardım için yalvardığını söyledi.