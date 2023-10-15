İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Huzistan eyaletine bağlı Ramşir ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ramşir ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı

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